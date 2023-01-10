國安基金今日召開例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論，根據財務報告顯示，到去年12月底，國安基金已經動用545億元護盤，加計股利收入後帳面虧損大約9.98億元，財政部代部長阮清華表示，現在已經轉正很多。

國安基金自2022年7月13日進場迄今，積極執行護盤任務，同期間台股累計上漲852.34點，累積漲幅6.11％，僅次於美股道瓊8.19％，優於美股，如標普1.92％、那指-5.58％及費半5.03％及韓股1.45％、日股-0.61％、陸股上海-3.41％、港股2.33％等主要股市，顯示國安基金有助減緩台股大幅下跌衝擊。

惟近期全球仍處通膨升息階段，經濟成長動能趨緩，終端消費需求緊縮，影響我國出口動能；政府雖已積極採行各項措施，加大振興力道，促進內需擴張及產業發展，惟考量臺股為淺碟市場，易受國際主要股市連動影響，且俄烏戰爭及地緣政經風險等國際不確定因素仍存，全球股匯市持續大幅波動，影響臺股投資信心，仍有《國安基金設置及管理條例》第8條規定情事。

為穩定股市，經國安基金委員會決議持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。