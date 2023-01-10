農委會舉辦的第2屆「農業推廣金推獎」歷經157家農會競爭選拔，美濃區農會榮獲農業推廣金推獎殊榮。第33屆「全國十大神農及模範農民」經過四階段的評選，田寮區農民陳文億脫穎而出，獲選為全國模範農民，市長陳其邁今日特別頒獎予獲獎農會及農民，表揚他們對在地農業的卓越貢獻。

農委會自2019年起透過幸福農村推動計畫，整合農村相關輔導資源，打造全方位合宜從農環境，為肯定農會及其推廣人員在推廣工作上之貢獻與成果，舉辦第2屆「農業推廣金推獎」，全國共有157家農會參與及競爭，且僅有15家基層農會脫穎而出，美濃區農會更是蟬聯榮獲本屆金推獎，獲獎實屬不易。

美濃區農會推廣團隊結合農事、家政、四健及青農跨域合作與美濃五大專區農友攜手打團體戰。建立美濃農產品牌提升產品曝光度及媒合銷售通路，協助青農增加收益，農業推廣教育從青少年、婦女擴及到高齡者，鼓勵四健會員走出教室從做中學習，培養未來的農村希望。

家政班推廣多元課程鼓勵農民學習生活技能，提振農村經濟及傳承文化。成立綠色農業資材中心推廣友善環境資材達成農村生態永續經營，讓高齡者、農村青少年、婦女及青農共同經營，提升消費者對於美濃區在地農產業的認知與支持，促進在地農村經濟發展，帶動農村新經濟，實為農業推廣學習的標竿與典範。

此屆「全國十大神農及模範農民」選拔競爭也很激烈，得獎者均為農業界的佼佼者，本市田寮區農民陳文億先生獲選全國模範農民肯定。

陳文億專職栽種網室木瓜，以提升產業效益與供應優質果品為經營目標，建立自有品牌「木瓜爸爸」，將父親守護子女食安的概念融入在木瓜中，不僅徹底執行產銷履歷驗證，也是國內唯一木瓜連續4年通過國際高標準的全球優良農業驗證(GLOBAL G.A.P.)。

導入省工機具及智慧化的管理模式，省去田間管理人力精進栽培作業，透過分級制度滿足消費者需求促進產業升級，同時帶領合作社員通過產銷履歷驗證，拓展銷售通路及外銷市場，帶動在地農業發展，獲選全國模範農民肯定，實至名歸。

此屆「農業推廣金推獎」及「全國十大神農及模範農民」能雙雙獲獎，是對本市推動農業發展工作的肯定，農業局表示，本次獲獎農會及農民對在地農產業都極具貢獻，美濃區農會於農業推廣工作不遺餘力，穩定農村經濟，促進農業永續發展。獲獎農民陳文億在生產技術與農業發展帶入創新思維，又積極帶領地方農民優化生產模式與拓展市場，是帶動農產業發展的農民楷模。未來市府也將持續推動農業扎根工作，結合地方資源、各地農漁業特色以及地方的參與，替農業開創全新價值，打造宜業宜居的幸福農村。