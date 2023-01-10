台中一中獲得111年行政院客委會「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」績優學校。（台中市府教育局提供／陳淑娥台中傳真）

本土語文課程為部定必修學分，台中一中除開設課程外，也規畫「客語生活學校計畫」，獲得2022年行政院客委會「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」績優學校。台中市府教育局10日指出，台中一中營造校園中客家文化氛圍與客語學習養分，是全國唯一獲得此殊榮的高中。

國家語言發展法通過後，高中職將本土語文課程列為部定必修2學分，本土語文包括閩南語、閩東語、客語、原住民語及台灣手語等5大類別，學生得依其興趣選擇任一語言別修習。

教育局長蔣偉民表示，台中一中除開設課程外，也規畫「客語生活學校計畫」，推廣客家文化及打造客語學習環境，經行政院客委會訪視後，榮獲「獎勵推動客語教學語言」績優學校，是全國唯一獲得此殊榮的高中。

台中一中校長林隆諺說，透過校內「客語廣播朝會電台」、「學生美展客家意象特別獎」、「客家週」與「客家文化展」等活動，安排擂茶、水粄、發粄等客家美食手作體驗，以及藍染、花布等傳統技藝體驗，讓參與師生認識客家人、了解客家文化，更啟發日後學習客語的興趣。

教育局指出，為增加台中市本土語文師資，薦派台中市高級中等以下學校教師參加培訓，並補助開課經費及教師參加本土語言認證報名費，以增加具本土語教學專長教師，推廣本土語文教育。