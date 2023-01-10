民進黨議員余信憲在臉書曝張善政昨晚笑著拿紅酒杯把酒言歡。（余信憲提供／蔡依珍桃園傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

國民黨議員黃敬平凌晨曝桃園市長張善政半夜自己開車到平鎮淨水廠關心停水狀況，民進黨議員余信憲卻貼出張晚間在餐會飲酒的照片質疑市長酒駕，張善政10日坦言有拿葡萄酒抿一下，強調自己酒量差、本來就不會喝酒，5小時後才開車，「會是酒駕嗎？這個用常理判斷，其實答案非常清楚！」

國民黨籍市議員黃敬平今凌晨在臉書曝市長張善政接獲他反映平鎮仍有大樓沒水，立即在午夜自行駕車前往水廠。但民進黨籍議員余信憲隨即在臉書張貼張善政舉杯照片，稱昨晚張善政笑著拿紅酒杯，把酒言歡，被眾星拱月的沉醉在眾人面前，沒看到桃園災民滿腹淚水，遭質疑涉嫌酒駕。

張善政下午出席活動坦言，昨天晚上有參加教育界朋友的餐敘，但因自己不太會喝酒，酒量一向不佳、不會多喝，大概晚上7點鐘有拿紅葡萄酒在嘴巴「抿了一下」，7點半由駕駛駕車載離開餐敘會場。

張善政說，回到家梳洗後接獲平鎮議員黃敬平來電，告知還有大樓沒水，隨即聯絡局處了解沒水緣由，也試圖聯絡自來水公司董事長，請他督促屬下，後來覺得還是親自到現場看一下比較好，約在午夜12點左右從家裡出發到平鎮。

張善政強調，抿兩小口葡萄酒，過了大概5個鐘頭，「會是酒駕嗎？這個用常理判斷，其實答案非常清楚！」

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