年關將至，恆春警分局積極查緝不法賭博，從元旦至今共查獲4起賭博案，賭資達14萬餘元，當中1名劉姓男子因沉迷網路賭博，竟將工作用款項拿去簽賭，事後還報案謊稱遭搶，企圖藉此躲避責任，訊後被依賭博、誣告等罪嫌送辦。

年關將至，恆春警分局積極查緝不法賭博，從元旦至今共查獲4起賭博案，賭資達14萬餘元。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春警分局指出，日前劉嫌報警稱遭人搶奪現金，但在警方詢問被害過程時，卻說詞漏洞百出，經員警突破心防後，才坦承是因沉迷網路賭博、將應支付工作用的款項拿去簽賭花用，而無力支付才謊報財物遭搶，劉訊後被依網路賭博及謊報刑案誣告等罪嫌移送法辦。

此外，警方也接獲有職業賭場流竄情資，經循線追查後發現一隱身於倉庫內的麻將賭場，當場逮獲4名賭客、1名賭場主持人、1副麻將賭具，以及3000元賭資。

無獨有偶，警方又查出恆春鎮一處民宅是「今彩539」簽注站，嫌犯以高於官方賠率方式供人下注，投注80元若簽中「二星」可獲得5300元，簽中「三星」可獲得5萬7000元，吸引民眾下注，該簽注站共查扣賭資320元，犯嫌訊後依賭博罪嫌送辦、並依涉嫌違反社會秩序維護法裁罰。

恆春警分局長林明波表示，年初至今已查獲賭博案4件7人，賭資達14萬餘元，恆警將針對職業賭場、六合彩簽賭站等賭博犯行加強查緝，以維護恆春地區良好社會風氣。