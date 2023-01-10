行政院長蘇貞昌是否卸任近日引發各界議論，有媒體報導稱他已在收拾行政院辦公室物品；行政院發言人羅秉成對此澄清，並無所謂打包一事。媒體人黃揚明轉貼此傳聞，網友則虧「把蘇貞昌內閣整個打包，才是我們想要的年節禮物」；但也有人喊「他離開就不好玩了」、「千萬別下台喔！我們還想繼續看下去」；還有人以東漢末年政局比喻「只怕走了董卓，迎來曹操」、「你以為他要匡扶漢室，結果都在匡國庫跟百姓…」。

據媒體報導，今傳出蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候，期間有人問他是否確定要「休息」，他則語帶保留的回覆：「我什麼都沒有說喔！」對此，羅秉成表示，院長辦公室近日係針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。

「真的假的！？（寶傑口吻）」黃揚明貼出外傳蘇揆打包消息，並更新政院回應：行政院發言人羅秉成今表示，院長辦公室近日係針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。

網友表示：「不～～～～～」、「丞相下台，舉國同慶」、「只怕走了董卓，迎來曹操」、「若真是治世能臣，亂世奸雄也好，，只怕啥也不是就是個張角」、「你以為他要匡扶漢室，結果都在匡國庫跟百姓…」、「其實不想走，其實他想留，留下來才有劇啊！」、「他離開就不好玩了」、「無所謂。下架民進黨的目標不變」、「千萬別下台喔！我們還想繼續看下去」、「把蘇貞昌內閣整個打包，才是我們想要的年節禮物」。