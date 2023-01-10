新北捷運局今舉辦捷運三鶯線三峽站2處捷運開發案招商說明會，2處基地已於去年12月30日公告招商，2處基地鄰近北大大學城、三峽老街生活圈，生活機能方便，未來可吸引年輕家庭或退休族群移居。（新北市捷運局提供）

新北捷運局今舉辦捷運三鶯線三峽站2處捷運開發案招商說明會，2處基地已於去年12月30日公告招商，預估投資總金額達41億元，2處基地鄰近北大大學城、三峽老街生活圈，生活機能方便，未來可吸引年輕家庭或退休族群移居，創造便利居住環境。

捷運局代理副局長鄭智銘表示，三峽2處捷運開發案位在國慶路及三樹路交叉口，鄰近龍埔國小、北大國小、三峽國中、台北大學和國家教育研究院，周邊街廓規畫完整，商業和生活機能便利，面積分別是1845坪、1718坪，可興建地上17層至18層、地下2層，總銷售樓地板面積約2.1萬坪的捷運共構大樓。

鄭智銘表示，未來不僅有生活商場可進駐，還會有托老、日照中心及社區心理衛生中心等公益設施，打造更完善的新三峽生活圈，該基地距國道3號僅有10分鐘車程，可快速抵達北北桃都會生活圈，民眾也可搭乘三鶯線前往鶯歌車站轉搭台鐵西部幹線，或是透過三鶯線延伸桃園八德路線銜接桃園綠線至桃園國際機場與高鐵。

捷運局表示，投資申請書將在今年5月30日截止，今年第3季將評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可提升周邊區域的生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展。