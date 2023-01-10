宏正(6277)今日公佈12月份合併營收自結數為新台幣4.77億元，較去年同期減少7%；2022年雖受供應鏈短缺和運輸遞延影響，宏正受惠於高階遠端管理產品、機櫃及電源分配器的強勁成長動能，業績表現仍突破逆風，創下歷年度營收新高佳績，全年合併營收自結數為新台幣54.03億元，較去年同期成長5%，其中高階遠端管理類產品較2021年同期成長15%，電源分配器產品成長更達36%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案占全年合併營收比重62%，較去年同期成長6%、專業影音和USB週邊設備產品各占全年合併營收15%及5%，近2年受缺料影響出貨，下半年缺料議題緩解後已減少衰幅，分別較去年同期減少4%及15%。以銷售區域觀察，受惠產線應用與機房基礎建設之強勁需求，亞洲與美洲分別較去年同期成長11%及7%，歐洲因當地終端市場需求保守影響，較去年同期減少12%。