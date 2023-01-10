財政部表示，110年度及111年度全國賦稅收入實徵數，分別高於各該年度預算數達新台幣4327億元(增加17.7%)及4950億元(增加18.2%)，外界時有反映預算編列估測失準或數字管理失靈，該部特就上開二年度實徵數大於預算數之主要稅目，說明其原因及賦稅收入估測情形。

財政部說明，賦稅收入自籌編至執行完畢有近2年時間落差(前一年度4月至當年度12月)，稅收預測涉及未來經濟情勢變化，相關參數(如經濟成長率及上市櫃公司獲利成長情形等)之預測值與實際值常有落差，造成稅收實徵數較預算數增加或減少，觀諸各主要國家普遍存在無法精準預測稅收之情形，其差異數達10%以上也常有之。

110年度全國賦稅收入實徵淨額2兆8742億元，較全年度預算數2兆4415億元增加4327億元(達成率117.7%)，主要增加稅目為營利事業所得稅(下稱營所稅)、證券交易稅(下稱證交稅)及營業稅。111年度全國賦稅收入實徵數3兆2191億元(初步統計)，已達111年預算數2兆7242億元之118.2%，主要增加稅目為營所稅及綜合所得稅(下稱綜所稅)。

營所稅，所得稅為落後申報，110年度營所稅收入係來自營利事業申報繳納其109年度所得稅。109年4月至8月編列110年度營所稅稅收6100億元時，行政院主計總處(下稱主計總處)發布109年度預測經濟成長率為1.67%、金融監督管理委員會(下稱金管會)發布上市櫃公司109年度第1季獲利為負成長20.22%；而109年度實際經濟成長率為3.39%、上市櫃公司109年度實際獲利正成長21.58%，均較編列時之預測數為佳，致營所稅全國實徵數達7018億元，較預算數增加918億元(增加15.1%)。

110年4月至8月編列111年度營所稅稅收7300億元時，主計總處發布110年度預測經濟成長率為5.46%，金管會發布110年度第1季獲利成長176.89%，考量全國疫情警戒提升至第三級，我國受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響狀況尚不明朗，且全球經濟情勢存在諸多不確定性，又109年上市櫃公司獲利成長第1季負20.22%，全年卻為21.58%之經驗，該部經審慎評估，爰未將上市櫃公司預期獲利情形納入考量，且採用當時中央銀行預測110年度經濟成長率5.08%編列；而主計總處之後發布110年度實際經濟成長率為6.53%、金管會發布上市櫃公司110年度實際獲利成長達72.17%，致營所稅全國實徵數達1兆243億元，較預算數增加2,943億元(增加40.3%)。

營業稅方面，109年4月至8月編列110年度營業稅稅收4296億元時，主計總處發布110年度預測經濟成長率為3.92%；惟110年度國內產銷穩定，又因政府振興經濟方案之刺激，進口原物料增加，當年度實際經濟成長率6.53%，致營業稅全國實徵數達4994億元，較預算數增加698億元(增加16.2%)。

綜所稅狀況雷同，111年度實徵淨額6499億元，較預算數5290億元增加1209億元(增加22.9%)，也是因110年實際經濟成長率6.53%較預測經濟成長率5.08%為高，致薪資及盈餘分配所得扣繳稅款較預期增加，以及在110年7月1日實施房地合一稅2.0前交易房地較預期增加所致。

為期稅收估測更貼近實際，財政部刻以營業稅為例，研議運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，並持續掌握最新經濟情勢及稅收估測相關因素，以及參考相關稅目申報繳稅情形等，作為稅收編列參考資訊，以提升稅收預算編列準確度。