全球Omicron疫情趨緩，新冠檢測出貨量減少，瑞基(4171)2022年12月合併營收2398萬元，年減75.96%，全年度營收7.5億，年減25.89%。

瑞基指出，台灣因全球邊境放寬與年節將至，返國人數上升，因而確診人數上升，需持續監測疫情，有利檢測需求。另外，畜產市場逐步回溫，東南亞地區非洲豬瘟試劑需求增，菲、泰、馬等國持續出貨。12月巴西代理商與馬來西亞代理商拜訪瑞基，分別就當地業務拓展進行規劃佈局。

瑞基在2023年1月22~24日將到美參加CRWAD 2023(Conference of Research Workers in Animal Disease)動物疾病年會，同時探詢美國市場合作對象；瑞基新應用市場，預計在2023年2月13~18日在美國奧蘭多參加2023全美鑑識科年會，將首度曝光新興毒品核酸檢測套組。