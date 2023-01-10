勤業眾信聯合會計師事務所10日舉辦「2023年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，就大陸與香港表現，勤業眾信會計師事務所審計營運長李東峰表示，預期大陸2023年IPO市場在疫情防控與經濟復甦政策實施下，可保持樂觀態度；香港則因港交所新增特專科技公司上市、創業板改革計畫，預計有望復甦。加上美國的外國公司問責法案與大陸的政策溝通，雖然導致企業觀望但也不會太久，有助中概股回流香港。

勤業眾信會計師事務所總裁柯志賢指出，去年有通膨、升息與俄烏戰爭等變數，觀察客戶態度，對今年上半年景氣仍持較保守態度，但下半年普遍在庫存去化、通膨升息逐漸淡化，以及大陸解封後的經濟帶動回溫，對下半年景氣較為樂觀，也應會讓台灣資本市場有不錯表現，對2023年整體正向樂觀。

李東峰表示，回顧去年大中華經濟與資本市場，受到年初俄烏戰爭、中美貿易戰，加上全球疫情解封、大陸持續清零與全球通膨、美元升息等諸多事件影響。但大陸在力保政局穩定下，「二十大」前後推出多項經濟政策，可看到2022年大陸掛牌家數在近5年僅次於去年的492家、達到413家；募資金額卻更是近5年新高、來到5818億元人民幣。

但在香港部分，受到全球經濟與地緣政治因素影響，加上原預計美國的外國公司問責法案風險有望解除，可刺激中概股回流香港，卻因中美仍處於協商階段導致不少企業保持觀望，去年全年僅90家掛牌，金額也比2021年3314億港幣大幅下滑至1046億港幣。