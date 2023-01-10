嘉義市繪日山丘獲得票選「最美親子飯店」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市承億文旅桃城茶樣子獲票選「最美設計旅宿」冠軍。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市新悅花園酒店獲得「最美親子飯店」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市承億文旅桃城茶樣子、新悅花園酒店、繪日之丘3家飯店，入選觀光業網站票選2022第5屆「台灣最美飯店」，10日市長黃敏惠特別頒獎表揚業者努力共同促進地方觀光產業，讓嘉義市成為好玩好住好消費的幸福城市。

黃敏惠表示，嘉義市是「雲嘉南觀光休閒消費中心」，有畫都、木都、管樂之都、棒球原鄉等美名，文化觀光底蘊豐沛，交通方面有電動公車及YouBike2.0，還有2020年12月25日嘉義市公告「具人文或歷史風貌之相關區域」以後，目前已有11家合法民宿，交通、住宿有多元選擇，旅行嘉義市更便利。

黃敏惠還說，承億文旅桃城茶樣子、新悅花園酒店、繪日之丘3家飯店各有獨家特色，旅客可以入住慢慢感受，此外，IKEA嘉義城市店已開幕，是台灣第1間IKEA店中店，也是非六都第1個IKEA進駐的地區，為雲嘉南地區增添購物、遊樂的好去處。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，此次觀光業網站票選有最美渡假飯店、最美都會飯店、最美親子飯店、最美設計旅宿、最美房間等5大類，承億文旅桃城茶樣子榮獲「最美設計旅宿」冠軍，新悅花園酒店、繪日山丘獲得「最美親子飯店」殊榮。