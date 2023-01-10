前副總統呂秀蓮今接受媒體主人黃光芹專訪時，提到各政黨2024總統人選認為，放眼藍綠，賴清德從政經驗最完善；呂還說，「我也欽佩他」，起碼在很多人選擇去台大念EMBA時，賴從政時，選擇寒暑假跑去念哈佛大學拿學位。

賴清德當黨主席後，沒有政務實權，對於黨的砲聲隆隆，他選黨主席也等於啟動2024列車，未來好選？呂秀蓮說，事在人為，她當主席35天，也推動10項改革，「（黨主席）陽春不陽春要自己負責任」；賴副總統有使命在身，從棄醫從政以來，放眼今天藍綠，沒有人參政資歷比他更完整，這點是他得天獨厚。

她說，賴清德最近幾次外交表現，可以看出美、日都很看重他，還有其他準候選人，沒有賴這樣歷練資歷，一下子要從縣市首長跳到國家領導人，擔任總統是要有國防、外交歷練，當年陳水扁找她搭擋，扁是立法院全職國防委員，她是全職外交委員，設想是很周到，兩人合作可以撐出一個國家。

她認為，下一任國家領導人要天縱英明的人才能，內政、外交空前艱難，現在看到很多國家支持台灣，那是把外交內政化，現在作為中華民國台灣的總統是走不出去的，只有小小幾個邦交國，「我坦白講，連去都不必去」。

她說，現在政府沒有在做外交，沒有新作為，總統一定要有國際視野、一定外交手腕，總統一當選起碼有六千多個位子等他任命，如果總統認人不多、識人不明、用人不當，國家就垮了一半，現在潛在候選人，沒有比此時此際當台灣領導人冒的風險之福，選民對下一屆總統，不要那麼快自己點將或投資，這個舵手很重要。

她也呼籲各政黨要很認真，用最公平方式、最善良的方法，為選民提出最好的人選；選民不要被政黨綁架，要等菜單全部開出來再選擇，候選人要以政見取向，解決方案是什麼，都要拿出來。

至於民進黨賴清德已定於一尊？呂秀蓮認為，賴跟行政院長關係未來很巧妙，但賴清德很幸運，還有副總統身份，呼籲蔡總統，不能再沈眠於當年817萬票，已經少掉三百多萬票，留下很多疑難雜症，要超越自己，選出最好接班人。她也強調，目前政壇賴從政經驗最完善。