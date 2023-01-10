台灣糖尿病盛行率持續攀升，平均每10人就有1人。傳統血糖監測方式需要一天扎手指好幾次，不僅造成疼痛、難以落實，也無法看出血糖波動的全貌，難以即時掌握低血糖情形；近年來「連續葡萄糖監測」已成國際糖尿病管理趨勢，最長可連續14天監測，並透過手機App自動記錄，讓糖友享有更好的生活品質。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，全球糖尿病患者超過5.3億人，2021年導致670萬人死亡，相當於每5秒就有1人；一旦血糖控制不良，恐引發中風、腎病變、視網膜病變、心血管疾病、神經病變、足部病變等慢性併發症，導致器官失能，「運動、藥物、飲食」是控制血糖的三大關鍵，更重要的是持續監測，確保血糖在正常範圍內。

黃建寧說明，傳統血糖監測方式是利用採血機在手指上扎針，患者一天至少要驗3次以上，不僅導致疼痛感，且患者容易有惰性、很難規律執行；即便每天按時採血，仍無法得知中間的血糖波動情形。台灣糖尿病學會已於2018年建議，使用連續葡萄糖監測系統（CGM），透過連續性的圖譜，清楚呈現體內葡萄糖波動範圍。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病患者對於糖化血色素（A1C）並不陌生，這個數值可反映出糖友最近2到3個月的血糖平均值；但只看糖化血色素還不夠，目前連續葡萄糖監測已經成為國際趨勢，藉由「目標範圍內時間」（TIR，Time in range）指標，不僅能看到糖化血色素的全貌，還可以監測高血糖及低血糖情形。

第二型糖尿病友何先生分享，自己喜歡騎自行車、跑馬拉松、游泳等運動，但過去最大挑戰是運動過程中發生低血糖，卻容易誤認為是體能不足；改用連續葡萄糖監測裝置後，他挑戰騎乘自行車50公里，過程中一度血糖偏低，幸好APP即時提醒，他馬上停下來吃東西，免於低血糖發生。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說，低血糖時可能出現手抖、冒冷汗等情形，對於臨床醫師來說，良好的血糖控制是不容許低血糖發生的；過去病人需要拿一張紙或手冊記錄自身血糖變化，現在透過科技的介入，可自動記錄長達14天的血糖變化，未來糖友不必再如此辛苦，可以享有更好的生活品質。