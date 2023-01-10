2022年上半年有運動相關拉貨力道，下半年則有輕奢精品包袋與行李箱訂單接替挹注，威宏-KY(8442)2022年12月合併營收為新台幣6.6億元，年增17%，續創歷年同期新高，全年度合併營收為85.68億元，創歷史新高，年增加59%。

展望今年營運走勢，威宏認為，將呈現前低後高、逐季走揚的趨勢，今年上半年全球經濟發展停滯、中國大陸農曆新年與疫情再起，以及運動相關庫存水位偏高等因素，影響整體營運表現，隨庫存調整完成並走出景氣谷底，下半年可望逐步回升，營運有機會再攀高峰。

在生產基地佈局方面，柬埔寨廠已於12月完成廠區整併，將原先距離較遠的四小廠，整合為鄰近兩大廠區，優化與提升管理及生產效率，NIKE亦同步完成驗廠作業，第一季起將少量投產，並可望在今年內開始放量貢獻營收，由於柬埔寨產能符合NIKE全球化生產基地、分散單一國家生產風險政策，威宏觀察，目前運動產業供應鏈處於高庫存水位狀態，預期在第二季庫存去化後，開始投入新訂單產能，屆時柬埔寨廠已完成前期試產與學習曲線階段，樂觀將為下半年營運成長動能增添薪火。

此外，過去受限產能滿載而暫緩的中高階美系精品包袋新客戶訂單，在泰國廠與柬埔寨廠完成擴廠與整併後，可望開始接單並貢獻挹注，威宏指出，輕奢與精品包袋類產品，過去集團以中國東莞生產為主，泰國產能則為TUMI全部攬下，並因應訂單需求，擴增2條行李箱產線及6條男用商務包袋產線，受惠美系客戶對生產基地外移至東南亞需求，柬埔寨未來將成為威宏集團旗下最大轉運調度與生產重心。