聯發科(2454)去年第四季營收驚險飛越財報，累計2022年全球營收5487.96億元、年增加11.22%，一如預期續創歷史新高，也大致符合先前聯發科調整後的成長幅度。儘管聯發科2022年營運表現不弱去年初的樂觀預估，但去年全年獲利再創歷史新高應該沒問題。

聯發科去年12月營收386.85億元、月增加7.09%、年減少16.27%；去年第四季營收為1081.94億元，驚險達陣財測；累計2022年營收為5487.96億元、年增加11.22%。

以新台幣匯率1比31.5元計算，聯發科預估去年第四季營收落在1080~1194億元，季減少16~24%，年減少7~16%，毛利率47~50%，費用率預估為31~33%。

2022年全球宏觀經濟受到戰爭引發通膨、大陸重手封控等逆風因素，終端消費市場急凍，半導體產業庫存修正恐一路延續到今年上半年，智慧型手機產業更是嚴重受創，連帶的聯發科營運也不如2022年年初預估的樂觀。聯發科先前已經下修今年展望，從年初所預期的年增20%，降為年增10～15%。

聯發科先前即推估，整體產業的庫存修正反映在聯發科營收表現最明顯得階段應該就是去年第四季，現階段隨著非蘋陣營新機陸續推出，拉貨潮有機會逐步回溫，只是，目前大陸市場正值解封後的染疫高峰期，整體消費性市場的發展，仍有待進一步觀察。