美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）9日表示，預計上半年起在大陸生產新冠口服藥倍拉維（Paxlovid）。浙江華海藥業今日指出，該公司正配合輝瑞推進Paxlovid本土化工作。

博爾拉9日在加州舊金山舉行的摩根大通醫療保健會議上表示，正與大陸的合作夥伴攜手，預備從今年上半年開始在大陸提供新冠口服藥Paxlovid，但未透露相關公司的名稱。

《南方都市報》報導，9日有投資者在投資者平台提問：「請問華海現在生產輝瑞新冠藥品嗎，除了在國內合作，雙方有在國外市場合作代工生產嗎？」

10日下午，華海藥業在上海證券交易所互動平台回應稱，「公司正積極配合輝瑞加速推進Paxlovid本土化項目的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國患者的新冠治療需求。」

大陸日前宣布，Paxlovid因報價太高，不獲納入醫保目錄。此前，據報參與Paxlovid授權製造討論的中國藥廠，包括浙江華海藥業公司和石藥集團。