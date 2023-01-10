不小心咬到嘴巴、缺乏營養素時，可能造成嘴破狀況，但千萬別以為是小傷而輕忽。耳鼻喉科醫師巫宜諦提到，免疫失調、細菌感染、牙刷太硬或口腔癌等，都可能造成嘴破問題，提醒民眾超過兩周以上未癒合，就要趕緊就醫治療。

巫宜諦在臉書粉專提到，嘴破指的是口瘡、口腔潰瘍，常見原因有物理性受傷，例如牙齒咬到、牙刷刷毛太硬、假牙不合，或是熬夜、長期失眠、自體免疫疾病造成免疫失調，再來是缺乏營養素，尤其是維生素B2、B12，及維生素C、葉酸、鐵質等，還有藥物或細菌感染所引起，最恐怖的是，口腔癌也會造成嘴破，癌症細胞使黏膜壞死，常合併表面出血。

巫宜諦說，嘴破時可用5招助傷口癒合，第一是塗抹口內膏、服用止痛消炎藥物緩解症狀，第二作息正常，例如早睡早起、睡眠充足、規律運動，保持心情愉悅，有助於提升免疫力，第三是均衡飲食，要多吃蔬菜、水果、堅果類、蛋白質，有效修復傷口黏膜，嚴重時還可攝取維生素B群、維生素C的保健食品。

巫宜諦接著說，第四是飲食上盡量別吃太燙、太辣等刺激性食物，最好是戒菸、酒、檳榔，最後是平時要保持口腔清潔，三餐飯後及睡前清潔口腔，減少細菌在口腔內孳生，避免黏膜感染惡化。而口腔潰瘍通常約一至兩周內自行緩解，如果超過兩周未癒合，還出現黏膜反覆出血，建議及早就醫。