酒駕新法去年3月31日上路，新北市交通裁決處已在官網酒駕累犯專區公布15次酒駕累犯名單，共計51人，累犯人數為六都最少；而其中一名朱姓男子2019年9月酒駕，駕照吊扣滿1年後，又在去年4月及5月分別遭到酒測攔檢，10年內累犯3次，駕照已各吊銷3年，合計6年後才能重新考領駕照。

裁決處統計新法上路後，去年3月底至12月底，新北市酒駕共計3742件，每3個月平均1247件，略低於酒駕新法實施前3個月的1312件。另因酒駕須吊扣牌照2年或沒入車輛者共計4345輛。

裁決處長李忠台表示，現行只要有酒駕違規行為，就須吊扣該汽(機)車牌照2年；因而肇事致人重傷或死亡，得依行政罰法規定沒入該車輛；另年滿18歲同車者最高處1萬5000元罰鍰。

李忠台說，年末尾牙及農曆春節將至，裁決處呼籲民眾「一時酒駕，一世代價」，如有飲酒請找親友接送或洽詢代駕服務，度過平安快樂的春節假期。