客人回來了！長榮航空去年12月合併營收達146.78億，較去年同期成長18.65％，其中以客運營收為81.04億，與前年同期大幅成長1338.84％；貨運營收雖微幅向下收斂，但仍高於疫前水平，12月貨運營收為51.19億。累計2022全年合併營收達1380.68億，較前年同期1038.72億，成長幅度為32.92％。

長榮航空自去年6月中起，配合主管機關開放旅客來台轉機、邊境政策陸續放寬，逐步穩健增加載客航班，客運市場亦逐步回升，12月底前每週航班數已逾300班，其中歐洲市場回溫最為明顯，往返歐洲航班數已超過疫情前水準，達到每週30班。

北美航線也持續增班達到每週62班，約為疫情前的75成，歐美長線平均載客率皆將近85％；東北亞及東南亞客運市場復甦亦漸入佳境，12月有顯著成長，到農曆春節期間更有將近9成的訂位率，部分日期的熱門航線訂位率甚至達到100％。

長榮航空為因應客運市場需求，1月中旬陸續復飛台北-沖繩每週7班、台北-仙台每週4班，高雄-東京及大阪皆加密至每週7班，2月份正規畫陸續加密兩岸航班，3月30日更將開闢台北-克拉克新航線，預期第3季飛航航班數將將逐漸恢復至疫情前8成的水準。