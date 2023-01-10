爭取高鐵到屏東聯盟10日發出聲明指出，在沒有任何可行性評估、沒有經費評估，更沒有交通專業評估的任何資訊下，高雄市長陳其邁日前宣布高鐵延伸的修正路線已經核准，不經由仁武工業區，改由與規劃中的高屏第二快速公路平行共構，根本是典型的黑箱。

聯盟表示，重大交通建設直接跳過行政院各種行政程序，改由地方首長在日前深夜時間突襲式公布，令外界感到意外，湧現各種批評，不料陳其邁今天受訪又決策髮夾彎式的說，工程程序非市府權責。

聯盟認為，陳帶頭公布高鐵延伸的修正路線已經核准，權責堪稱與行政院長職位平行共構，既然核定路線，卻又說工程流程非市府權責，間接證實該有的可行性評估被消失、甚至還未出現交通專家背書就率先決定，不只是典型的決策黑箱代表，也是百分百卸責。

等於是將交通專業讓渡給政治主導，把這種顛覆外界三觀的決策流程當成兒戲，這不是權力傲慢，什麼才是權力傲慢？請問選舉失敗的檢討在哪？

聯盟認為，陳其邁以為可以搶功反而弄巧成拙，之後被罵程序不正義後，驚覺態勢不對，所以趕緊縮手推給中央，看到他不敢勇於面對問題，不敢正視這種宣布方式違反常理，更不敢撥亂反正高鐵延伸六塊厝一開始即錯誤決定，應重新交由專業，重新評估以主線延伸屏東的方案，這才是對高屏交通及區域發展最好的模式。