俄羅斯一架安托諾夫An-26運輸機昨日飛行途中上演空中驚魂，旅客拍下畫面顯示，飛機處在9千英尺（約2.7公里）高空時機艙後門突然敞開，導致內外產生壓力差，放置後方的行李一個個被吸出，所幸這起意外沒有造成任何傷亡。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這段驚險一瞬間是由網友利德里克 (Sergei Lidrik)所拍下，當時人正搭乘編號RA-26174的俄羅斯安-26運輸機，從最冷城市雅庫茨克(Yakutsk)飛往東部沿岸的馬加丹(Magadan)。影片可以看到，機艙後門彈開後，強勁的風隨即灌入，弄得25名乘客狼狽不堪，伴隨引擎轟轟作響、布簾不停亂甩，大家都不曉得下秒會發生甚麼事，眼看不安紛紛上演，一些人的帽子也隨之往後飛，頂著零下41度寒冷，後座旅客直呼:「差點沒被冷死」

更無奈的是，後方行李相繼噴飛，還有人此前已把安全帶解開，另一名目擊者指出:「那個男人緊抓扶手，差點就掰掰了。」

最終，機長也緊急返回馬加丹，所幸全員平安，詳細原因還有待相關單位釐清。影片曝光後引來網友共鳴，認為:「安-26運輸機確實不是一架客機，設計上帶有斜坡和起重機等等，之前搭的時候竟然坐在乾草堆旁，這是有史以來最詭異的航班…」還有人嘲諷:「差點一秒變傘兵…」