這幾年受疫情衝擊，電商平台業績長紅，雲林縣府今（10日）整合縣內13家農漁畜產品店家推出優質年菜聯合行銷，山珍海味都有，縣長張麗善表示，以前做媳婦的連雞鴨都要自己宰，現在只要動一根手指頭上網買，就有一桌澎湃的年菜。

雲林縣府今（10日）整合縣內13家農漁畜產品店家推出優質年菜聯合行銷，山珍海味都有。（周麗蘭攝）

雲林縣養豬156萬頭豬、1100萬隻雞、水禽約284萬隻，產值高達382億元，多項農產品產量名列全台前茅，不少店家加工推出網購，口碑及銷路都很好。

雲林縣府農業處先前提供「雲林良品」店家名單供府內同仁參考，引起熱烈迴響，10日邀請店家舉記者會，推廣他們的熱銷產品，包括金斧豬排、酒香筍干蹄膀、蒜味鹹豬肉、蜜汁叉燒等。

張麗善表示，以前一到過年就要準備年菜，想讓家人吃得豐盛有健康，卻苦於沒有時間準備年菜，現在很方便，只要上網動動手指就能買到雲林縣的優質農林畜禽產品年菜，雞鴨鵝魚豬一應俱全。

她強調，辦理行銷活動就是要介紹全台鄉親知道不論年節送禮、拜拜祭祀都歡迎愛用雲林良品，一指神功就能送到家。

農業處請祥圃、台全珍豬、陞煇食品、雲林縣肉品市場、鴨迷食品、元進莊、李排骨酥、廣兆食品、晉田食品、凱馨、芸彰牧場、憶鵝時、台灣火雞肉專賣店等雲林知名店家展售。

13家農畜產品商家展售了金斧豬排、酒香筍干蹄膀、涮肉三品組、蒜味鹹豬肉、古早味香腸、蜜汁叉燒、晉田食品暖冬鍋物麻辣貢丸、排骨酥湯、米糕等菜色。