為提升因應氣候變遷，達成永續發展目標，立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」，除了納入2050淨零碳排目標外，也授權可以徵收「碳費」，環保署規劃首波將針對排碳大戶開徵，但也會有自願減碳優惠費率，並擬在半年內推出子法。

環保署表示，溫室氣體減量政策或措施，可能會影響部分社群，中央目的事業主管機關應就其權責事項，諮詢因應淨零排放轉型受影響社群；各相關部會要採行適當公民參與機制廣詢意見，擬訂公正轉型行動方案（計畫），修法也強化資訊公開及公民參與機制，以研擬階段管制目標為例，在召開公聽會前，應將舉行公聽會日期、地點及方式等事項，公開周知；並得登載於政府公報、新聞紙或其他適當方法廣泛周知，各級政府每年編寫溫室氣體減量或氣候變遷調適方案成果報告，均應對外公開。

環保署說，碳定價是減碳重要策略，本次修法增訂對排放源得徵收碳費，專款專用於辦理溫室氣體減量工作、發展低碳與負排放技術及產業、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術等，以促進溫室氣體減量及低碳經濟發展，鼓勵事業採行自願減量措施，取得減量額度得移轉、交易或拍賣。透過修法納入多元經濟誘因機制搭配碳費徵收制度，將可促成事業加速減少溫室氣體排放。

環保署表示，將於半年內提出相關子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制等，將盡速與各界研商討論，同時依據本次修法精神廣徵各界意見。各項子法訂定前，環保署將先召開相關法規說明會議，讓產業界充分暸解本次修法內容及未來運作規劃，在邁進淨零目標時更能促進永續發展。