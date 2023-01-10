澎湃新聞引述大陸官方「動靜貴州」報導，貴州省第十三屆人大常委會第三十七次會議10日在貴陽召開，表決通過任免案。任命茆榮華為貴州省高院副院長、審判委員、審判員、代理長職務。任命王永金為貴州省檢察院副檢察長、檢察委員、檢察官，代理省檢察長職務。

茆榮華，1964年2月生，曾任上海市高院民一庭庭長、市總工會副主席、市高院副院長、市政府法制辦主任等職，此番履新貴州前擔任上海市高院黨組副書記、副院長。

王永金，1965年2月生，曾任湖北省檢察院反瀆職侵權局局長，省檢察院副檢察長、黨組成員，於2017年起擔任湖北省檢察院黨組副書記、常務副檢察長。

浙江新聞用戶端消息，10日上午浙江省十三屆人大常委會第四十一次會議經審議表決，決定接受賈宇辭去浙江省檢察長職務；決定林貽影代理浙江省檢察長職務。

林貽影此前擔任廣東省檢察院黨組書記、檢察長，卸任浙江省檢察院檢察長賈宇已履新上海市高院副院長、代院長。

官方簡歷顯示，林貽影，1963年6月生，福建古田人。曾在福建長期任職，擔任福建省檢察院副檢察長、省委政法委常務副書記、省綜治辦常務副主任，省委政法委常務副書記等職，於2018年1月跨省履新廣東省檢察院黨組書記、副檢察長，次月獲任省檢察院檢察長。

《黑龍江日報》報導，黑龍江省十三屆人大常委會第四十次會議9日下午舉行第二次全體會議通過宋宏偉請辭省人大常委會祕書長職務的決定、石時態請求辭去省高院院長職務的決定、高繼明請求辭去省人民檢察院檢察長職務的決定、黨廣鎖為省高院代理院長的決定、劉永志為省副檢察長決定。

其中，黨廣鎖，1969年3月生，曾任陝西省檢察院西安鐵路運輸分院檢察長，陝西省檢察院黨組副書記、副檢察長等職。

而獲任黑龍江省副檢察長的劉永志此前擔任河北省委政法委員會常務副書記、省法學會黨組書記等職。

內蒙古自治區檢察院9日召開幹部大會宣布中央有關決定，自治區黨委研究，李永君任內蒙古自治區檢察院黨組書記，李琪林不再擔任內蒙古自治區檢察院黨組書記職務。

李永君，1965年9月生，早年在河北省工作，曾任河北省委政法委常務副書記、祕書長等職，於2018年1月跨省升任新疆維吾爾自治區檢察院黨組副書記、代檢察長，後去代轉正。

近日，法檢系統跨省分人事調整連連，多個省級高院、高檢迎來新任一把手。

其中，雲南省高院院長、黨組書記侯建軍已任福建省副檢察長、代理檢察長。

廣東省深圳市中級法院院長、黨組書記張應傑已任雲南省高院副院長、代理院長。

江西省高院黨組書記、院長葛曉燕已任四川省副檢察長、代理檢察長。

貴州省檢察長傅信平已任江西省高院副院長、代理院長。

河北省檢察院黨組書記、檢察長丁順生已任江西省副檢察長。

安徽省高院黨組書記、院長董開軍已任河北省副檢察長、代理檢察長。