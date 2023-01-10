台東58歲張姓工人今天在台東縣關山鎮某處工地工作，因不慎踩到地上圓鍬，圓鍬把手瞬間豎立，導致張男額頭噴血，血流滿面的他走進關山分局瑞豐派出所求助，警方立即請救護人員到場並協助送醫，所幸無大礙。

1位工人滿頭是血走進關山分局瑞豐派出所求助，警方立即請救護人員到場並協助送醫。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

張男今天上午10點許在距離瑞豐派出所約200公尺處的工地工作，因工地擺放許多雜物及工具，他不慎踩到地上圓鍬的鐵鍬面，導致整個圓鍬瞬間直直豎起，他因閃避不及，圓鍬把手部分直接撞上他的頭部，頭部立刻噴出大量血液，他只能隨手抓起一把衛生紙按壓在傷口上，並快步地直奔派出所，向值班警員許睿坤求助。

1位工人滿頭是血走進關山分局瑞豐派出所求助，警方立即請救護人員到場並協助送醫。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

許睿坤一看見血流滿面的張男，直接拿起電話撥打119，在等候消防救護人員的空檔，才了解事發情形，所幸張男經診療及縫合傷口後並無大礙；張男對於警消積極的協助，不斷表達謝意。

1位工人滿頭是血走進關山分局瑞豐派出所求助，警方立即請救護人員到場並協助送醫。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

關山警察分局表示，民眾如需警察協助，請撥打110或是當地派出所電話。另外，今年加強重要節日安全維護工作自1月1日22時起至1月30日24日止，為期30日；期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等3項工作為主軸，並提供舉家外出巡簽及護鈔等加值服務，請民眾多加利用。