高雄3月起陸續有國內外人氣天團、歌手開唱，包括BLACKPINK、五月天、張惠妹等眾星雲集，高雄住房率開紅盤，幾乎一房難求，不過房價也水漲船高，更屢爆出天價爭議，今（10）又傳有民眾訂4人房逼近10萬元。對此，觀光局出手了，今已聯合消保官展開稽查，杜絕漫天喊價。

高雄多家飯店在3、4月演唱會檔期，住房率已來到9成，甚至是滿房，不過近日卻屢爆出爭議。昨有網友爆料，打算使用承億文旅集團的住宿券，上頭載明「假日需加價3000元可入住高雄承億酒店」，讓訂房飯店才告知必須加價7500元，讓網友大表不滿。業者急滅火，發聲明道歉，強調內部疏失，會以券面上規定為主。

今天又有民眾向網媒爆料指稱，3月18日BLACKPINK在高雄開唱，某家星級飯店當晚4人房竟然要價9萬7500元，還不含稅，他獲悉房價後，十分傻眼，直呼「太誇張」，立馬改訂其他距離較遠的飯店。

對此，該星級飯店澄清，可能是資訊誤植，目前以BLACKPINK演唱會檔期來說，飯店4人房均價為2萬元，若民眾想進一步了解房價，歡迎致電詢問。

為嚴防旅宿業趁機漫天喊價，主管機關高市府觀光局今指出，依「觀光旅館業管理規則」第26條規定，旅館業應將客房價格報請主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格。

觀光局強調，若民眾發現被惡意哄抬價格，可向高雄市觀光局或消保官申訴，若有違規情形，得依發展觀光條例第55條處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

為維護消費者權益，觀光局今（10）日已聯合消保官至萬豪酒店稽查，觀光局說明，春節期間也是旅宿業住房高峰，為保障遊客的住宿權益，均主動出擊稽查房價，查有業者惡意調漲，依規定嚴懲，也呼籲業者切勿殺雞取卵，趁勢亂漲價，以維護高雄觀光形象。

觀光局表示，消費者若有消費爭議問題，可透過行政院消保處線上申訴系統提出申訴（https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx）及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市政府觀光局反映（07-7995678分機1520）。