加速台中捷運藍線推動進度，除台中市政府交通局日前已展開基本設計，都發局同步啟動都市計畫變更程序，9日起公開展覽「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫」都市計畫書及圖，將展出45天，預計2月2日開始舉辦7場說明會，之後會彙整民眾意見，提報台中市都市計畫委員會審議。

中捷藍線西起台中港，沿台灣大道經沙鹿火車站、市政府、台中火車站到台糖生態園區，全長24.78公里，沿線橫跨台中港特定區、中科特定區與台中市都市計畫主要計畫等3處都市計畫區，且經過多個商圈、學校及醫院，預計設置12座地下車站、8座高架車站及1座機廠、1處備援行控中心暨變電站；該案去年9月通過環評審查，交通部11月召開第一次審查大會。

都發局指出，中捷藍線行經8個行政區，包括台中港特定區（梧棲區）、靜宜與弘光商圈（沙鹿區）、東海商圈（龍井區、西屯區）、中科世貿商圈及新市政商圈（西屯區）、舊城區與台中車站商圈（中區、西區、北區、東區），其中有部分場站入口、捷運相關設施的需用土地位在住宅區或商業區、文教區、港埠專用區等。

此外，部分藍線場站設施的土地地目屬於公園、市場、廣場等，都發局表示，依法定程序必須辦理都市計畫變更為「捷運系統用地」或「捷運開發區」，總計本次辦理的都市計畫變更含括2處主要計畫、8處細部計畫，民眾可在公開展覽期間以書面提出意見。

為讓民眾更了解相關內容，都發局也將從2月2日開始，預計舉辦7場說明會，分別為2月2日在梧棲區公所、6日在龍井區公所、8日在沙鹿區公所、9日在西屯區公所、10日在西區公所、13日在中區公所、15日在東區公所，民眾也可於說明會提出相關意見。

台中市府強調，中捷藍線未來將與綠線形成十字路網，為台中都會區的基本軌道設施，可有效紓解台灣大道壅塞，並帶動大台中整體區域均衡發展。