年節將近，正是各家公司舉辦尾牙的旺季，房仲第一品牌「永慶房產集團」今年首場尾牙於昨晚(1/9)精彩展開，由永慶嘉南區加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－聯合尾牙打頭陣，選在2022年新開幕的台南安平福爾摩沙遊艇酒店，席開近百桌、千餘名加盟夥伴一起慶祝嘉南區2022年傑出績效。台南市長黃偉哲也親自到場祝賀與同歡。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞時表示，熬過三年疫情，很高興能再次舉辦實體尾牙活動，也終於有機會能夠犒賞所有辛苦的夥伴們，謝謝大家跟著加盟總部的腳步，不僅堅持提供「誠實服務」，也積極響應「誠實服務承諾」，2023年我們一樣要跟消費者站在一起，做誠實房仲的業界楷模。

嘉南區尾牙抽獎禮品總價值突破百萬，當晚共抽出3台義大利偉士牌Vespa頂級機車，每台價值超過17萬元。圖為幸運得獎者。（圖片來源/ 永慶房產集團）

勁歌熱舞、美饌佳餚慶豐收 最大獎義大利經典名車帶回家

永慶加盟四品牌嘉南區聯合尾牙特別邀請兩大「音樂女神」小嵐、庭玉帶來精彩的小提琴與薩克斯風現場演奏，讓同仁與親友一邊享用美食佳餚，一邊用耳朵享受美妙樂音；除此之外，還請到有「台南碧昂絲」稱號的實力派女唱將阿霞，以她極具穿透力與爆發力的歌聲，讓現場氣氛high到不行；再加上南台灣知名舞團「super spicy」的勁歌熱舞，帶來活力四射的Live show！

除了精彩的表演節目，同仁們最期待的尾牙抽獎當然不能少，永慶不動產嘉南區經管會會長呂啟綸開心分享，今年經管會準備了多達250份抽獎好禮，最大獎是義大利經典品牌－偉士牌Vespa頂級機車3台，每台價值超過17萬元，還有iPhone14 Pro手機、iPad平板電腦、掃地機器人、神秘紅包等多重好禮，總價值超過百萬元，一定要讓辛苦的同仁們滿載而歸，2023年再創佳績！

睽違2年再次舉辦實體尾牙宴，永慶加盟四品牌嘉南區席開百桌，與千餘名同仁及親友歡慶2022年的好成績。（圖片來源/ 永慶房產集團）

深度聯賣創佳績 集團業績破億加盟店超過20間

2022年永慶加盟四品牌在嘉南區一口氣增加近20間加盟店，推升區域店數達到95間店，讓誠實房仲的優質服務，能服務更多消費者。呂啟綸指出，「永慶串聯全台且運作健全的深度聯賣，是加盟夥伴能締造佳績的關鍵功臣！」

呂啟綸表示，深度聯賣創造「一家委託、千店聯賣、萬人服務」的環境，經紀人不用擔心沒客戶、或缺物件，有效提高成交速度和客戶滿意度。為促進夥伴間的互動與交流，凝聚向心力與信任感，嘉南區經管會將持續聯合永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產舉辦公益活動、區域頒獎典禮、相關訓練課程等，促進區域團結，也讓深度聯賣效益最大化。

永慶房產集團成立三十多年來，秉持「先誠實再成交」精神，堅持不炒房、不賺差價，以誠實服務理念獲消費者青睞，並吸引許多志同道合的夥伴加入誠實房仲行列，2022年新展店數共240間店，推升永慶房產集團突破1,550店，持續居業界之冠。

永慶加盟總部也以「幫加盟店賺錢」為目標，持續優化科技系統及數位工具，分享直營成功經驗，做加盟夥伴最有力的後盾。2022年永慶加盟四品牌「店總業績破億1億」達21間加盟店、業績突破千萬經紀人逾200位，台灣房仲業「最強創業平台」實至名歸！

永慶房產集團自1/9起於全台各地舉辦16場尾牙，總計席開1,800桌，預計超過2.4萬人同歡。其中，壓軸登場的「永慶房產集團聯歡尾牙」，1/19將在台北南港展覽館舉辦，預計超過4千名員工及眷屬出席。