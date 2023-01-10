財團法人純青社會福利基金會10日捐贈一台「純青樂齡行動服務車」，由屏東縣長周春米代表受贈，除原本「純青樂齡行動車」，這次加碼推出「行動健身房」及「維修咖啡車」，希望為社區長輩提供更多健康多元服務。

純青樂齡行動車2.0版，提供健身及家電維修。(屏縣府提供)

周春米表示，屏東將邁入「超高齡社會」，有了民間單位支持與協助，讓政府部門能將服務更加精進，讓工作人員能在更好的狀態下將服務帶到每一個需要的角落。

純青樂齡行動車2.0版，提供健身及家電維修。(屏縣府提供)

純青樂齡服務至2022年底已散播至全縣33個鄉鎮，單趟最高里程數達117公里，從北高樹鄉新豐社區、到南恆春鎮水蛙窟社區、東至滿州鄉港仔社區。7年耕耘已發揚總計2340場的巡迴服務，深入各個社福服務據點。

此次捐贈的「純青樂齡行動車」2.0版包括「行動健身房」及「維修咖啡車」2部車，提供給長輩創新多元服務。

「行動健身房」服務強調透過手腦並用、認知促進，由縣府為長輩量身打造系列預防延緩課程，不僅強化長輩認知功能增進肌耐力，亦可達到促進人際互動，提升長者的生活自理能力及生活品質。

「維修咖啡車」則是增加「獨居長輩居家水電維修」創新服務，因獨居長輩居住在簡陋房子，生活環境中常見電燈不亮、水龍頭漏水、插座老舊或電線裸露等水電問題，稍有不慎就可能發生無法挽回的意外，然而長輩常常因簡易修繕無法即時找到水電師傅或苦等無人來修理，因此容易造成日常生活不便與危險。

屏縣府社會處表示，純青樂齡「行動健身房」若有需求可向社會處長青科提出申請，後續安排進入社區服務；「維修咖啡車」行動服務維修志工尚在培訓階段，目前僅接受社工轉介服務案家，期待未來培訓完成後，可將服務量能廣及其他轉介單位申請。