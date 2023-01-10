邁入2023年，你還在「以不變的薪水應變飛漲的物價」嗎？房仲業的幸福企業「永慶房屋」不只提供業務新人前9個月5萬收入保障，讓新進員工不用擔心沒業績就沒收入，身為科技房仲代表，還推出「永者幣」福利獎勵，只要完成工作就能累積永者幣，可以用來兌換百貨禮券、家電等商品，如同無上限加薪！成為2023年求職者的最佳選擇！

轉職房仲打開「薪」人生 許湘琳用永者幣血拚紓壓

「如果收入成長跟不上物價上漲，真的會工作得很心酸！」永慶房屋經紀人的許湘琳分享，她曾經以為，是自己不夠努力才會每月收入只有30K，直到她在知名連鎖餐廳，從實習生做到領班職位，責任更大，薪資卻沒成長多少，她才發現，選對工作與努力一樣重要。

為了突破餐飲業的薪資天花板，許湘琳決定轉往房仲業發展，她表示：「房屋買賣總價高，擁有高獎金優勢，且永慶房屋的品牌知名度高，客源充足，我相信是挑戰高薪、讓收入翻倍成長的最佳工作！」許湘琳投入無薪資上限的房仲業後，不只成功讓年薪翻倍、晉升百萬一族，還創下單月收入20多萬的高紀錄，成功為自己打開「薪」人生。

永者幣制度也讓許湘琳想血拚紓壓時派上大用場。她分享，永者幣就像是虛擬工作獎金，只要完成工作就能領取不同數額的永者幣，可以在永者商城裡兌換不同商品，如同額外加薪，因此她最常拿來兌換百貨禮券，買禮物犒賞自己！

目標靠自己買房！永者幣替李政陽省下送禮預算

永者幣除了能換禮券、買禮物犒賞自己，也是送禮的好幫手。永慶房屋經紀人李政陽表示，他跟很多人一樣，每次到母親節、情人節等特殊節日，總是為送什麼而傷透腦筋，還好有永者商城提供他靈感，還能靠工作累積下的永者幣免費兌換，省下送禮預算，幫助他往買房目標繼續努力！

提及買房夢想，李政陽認為，年輕人起薪低，若想靠薪水存下第一筆頭期款買房，恐怕得不吃不喝近10年才能圓夢，幸好他選對工作，讓他在第一份工作就快速達到百萬年薪，平均每月都有6位數進賬，還計畫在明年晉升購屋族，證明了「只要選對工作，年輕人也能靠自己買房！」

對於有意投入房仲業打拼的求職者，李政陽提醒，雖然許多房仲業者都宣稱「無經驗可」，卻不見得有完整的職務訓練，因此，提供業務新人「前9個月每月5萬收入」保障、「一對一師徒制」培訓的永慶房屋，才是他能在投入房仲業後迅速達成百萬年薪的關鍵！

永慶房屋經紀人李政陽平均每月都有6位數進賬，計畫在明年購屋，證明了只要選對工作，年輕人也能靠自己買房。(圖/永慶房屋提供)

永慶助年輕人不躺平 創造收入、成交、幸福感「薪」三高

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，2022年在疫情及戰爭的雙重夾擊下，帶動全球性物價飛漲，當薪資成長追不上物價漲幅，不少人索性「躺平」消極工作，也放棄了翻轉人生、競逐高薪的機會。但永慶相信，唯有幸福的員工，才有滿意的客戶，因此除了優渥薪獎制度，還有額外的永者幣福利，讓經紀人能在工作中累積永者幣，可兌換家電、運動用品、美食餐券及最實用的禮券等獎勵，省下生活開支，也能投入、享受工作帶來的樂趣。

塗振宏表示，2023年永慶為擴大服務版圖，徵才不中斷，歡迎對房仲業有熱情、想找尋事業舞台的求職者加入永慶團隊，創造屬於你的高收入、高成就、高幸福感的三高「薪」生活，為人生勇敢築夢！