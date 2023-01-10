波麗士大人也利用休息空檔，排隊登記捐血助人。(于家麒攝)

捐血車上擠滿等著捐血的民眾，充分顯示金門鄉親滿滿的熱血助人之心。(于家麒攝)

第1次參加捐血活動的李小姐秉著感恩回饋之心獻出人生的第1次熱血。(于家麒攝)

獅友們合力贈與捐血人多項物資，期望號召地區軍民踴躍挽袖捐出熱血。(于家麒攝)

2023年金門地區第1場捐血活動於今(10)日率先在金門縣警察局前廣場登場，為一連6場的捐血活動揭開序幕。台北捐血委員會指出，近日寒流來勢洶洶，全國血庫存量告急，期望金門的鄉親一起來踴躍捐出熱血，捐血一袋，一起傳愛！

熱愛運動的金門副縣長李文良一早也到縣警局前廣場響應捐血活動，李文良感謝台北捐血中心主任林敏昌等貴賓一起出席「快樂捐血．愛在金門」捐血活動，共同響應捐血人在捐血過程中互助的快樂，呼籲鄉親們捐出熱血，傳愛助人。

第1次參加捐血活動的金門鄉親李小姐表示，日前家人因病需要輸血，在得到他人的幫助下順利康復了，剛好透過這次的捐血活動獻出人生的第1次，也期望能幫助到需要幫助的人，以後只要有機會，在身體健康狀況允許下，都會前來挽袖捐血助人。

衛生局表示，在金門縣醫療照護發展基金挹注下，自2017年起迄今，每年補助台北捐血中心-捐血活動計畫43萬7000元至47萬7000元不等，包含捐血車、血液、物品運送費及工作人員來回機票。每年分別規劃2梯次捐血活動，安排捐血車至金門地區各鄉鎮巡迴，宣導捐血救人之觀念，每次活動目標成效為1500袋。

衛生局指出，藉由捐血活動為血庫挹注約375000西西醫療用血，自2020年共計2526人次捐獻，募得3725袋，2021年1158人次捐獻，募得1766袋(因受疫情影響第二次捐血活動停辦)，2022年共計2104人次捐獻，募得3247袋，充分顯示金門鄉親滿滿的熱血助人之心。

此次，國際獅子會300A2區第11專區主席張文興、21分區主席洪慧玉、金門獅子會會長林韻汝、木蘭獅子會會長蔡佩純、金龍獅子會會長李鐘靈及其獅友們，合力贈與捐血人多項物資，包括牛奶、麵包、乾麵、一條根、貢糖等，期望號召地區軍民踴躍挽袖捐出熱血，傳送愛心，為血庫帶來挹注。

接下來金門地區還有4場捐血活動，分別為1／12在金寧鄉公所前廣場、1／14及1／15在金城大賀藥局前、1／17在新市里籃球場，時間均為上午09：30至下午16：30，歡迎地區鄉親一起來捐血傳愛。