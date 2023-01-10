日常飲食中，除了碳水化合物、蛋白質等營養素外，像是鐵質這類礦物質也是維持人體健康的重要養分，一旦攝取不足，便易引發貧血、免疫力下降等症狀。不過營養師指出，雖然用鐵鍋烹煮食物，可釋放鐵離子，但並不建議這樣做，因為真的要補鐵還是可透過食物來補足；要注意的是如果攝取過多可能會造成肝臟、胰臟等器官損傷，甚至導致慢性疾病和加速老化。

營養師廖敏涵在臉書粉專發文指出，雖然用鐵鍋烹煮食物可以釋放鐵離子，增加鐵質的吸收，但並不建議這麼做，因為富含鐵質的食物豐富，不需要特別使用鐵鍋來增加鐵的吸收。

再者，人體若攝取過多鐵離子，除了可能會造成肝臟、胰臟等器官損傷，更可怕的是游離在血液中的鐵離子容易和氧氣作用而氧化，產生氧化自由基，進一步造成慢性疾病和加速老化。

至於什麼是氧化？廖敏涵解釋，可以想像鐵放久了會生鏽一樣，只是人體的生理反應和環境更為複雜，不過並不用看見鐵鍋就退避三舍，如果只是偶爾1、2餐使用鐵鍋烹煮，就不用太擔心，更何況只有烹煮較酸的食物，才會溶出較多的鐵離子。

另外也有研究指出，如果只是一般的煎蛋、煎肉、炒菜等，若沒有使用酸性調味料或醬汁，溶出的鐵幾乎微乎其微，甚至可以忽略，所以不用太擔心。