近日一名準新娘抱怨男友家婚宴想辦流水席，戰高雄是鄉下、衛生堪憂和打包剩下餐點是貧民習慣等，造成熱議，有多名藝人或網紅跳出來分享看法，甚至是個人經驗力挺流水席文化；本土劇男星林佑星在臉書發文，透露當初補辦的「辦桌款」婚宴是嬌妻指定，曬出當年喜酒照片，網友全被「高檔流水席」驚呆，大讚：「根本不輸飯店」。

林佑星今（10）日在臉書聊到近期最夯的「流水席」話題，讓他想起3年前與嬌妻補辦的婚宴加上女兒週歲宴，就是以傳統辦桌型式，強調是由嬌妻指定，堅持不要飯店「要來點不一樣的」。

於是林佑星找了婚宴團隊，決定在南港一塊空地搭起典禮的白色棚子，在搭舞台、燈光及音響設備，還有浪漫的粉色地毯，加上許多鮮花擺設，從他分享的照片中，發現氣氛一點都不輸飯店；林佑星也補充，吃喜酒最重要的菜色，請來中部有名的總鋪師，重點是還有提供塑膠袋給人家打包。

林佑星透露與嬌妻婚宴就是流水席，還是女方指定要辦桌的。（圖／摘自林佑星臉書）

整場婚宴從進場到最後林佑星醉得不省人事，對他來說都是美好的回憶，他也甜蜜告白嬌妻，「謝謝給我一個婚禮啦」；許多網友看到林佑星婚宴照都很驚訝，紛紛留言誇讚，「超美的流水席，賓客還能吃飽喝足」、「現在的流水席在精心布置下，通常不輸給飯店」、「讚你老婆漂亮有智慧」、「把流水席辦得跟飯店一樣氣派不簡單耶」。

林佑星辦桌婚宴擺設一點都不輸飯店。（圖／摘自林佑星臉書）

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