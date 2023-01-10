針對12億新竹棒球場爭議，民進黨台北市議員王世堅昨(9日)批評林智堅是「草包」，引來民進黨新竹市黨部多位市議員不滿，呼籲開除黨籍，王世堅今(10日)對此則直言：「趕快去辦，我絕對不抗辯！」PTT鄉民表示：「很DPP，先解決人，事情不解決」、「拿了快八成款項不能嘴？」、「假學歷不開除吵著要開除講真話的」、「嘉瑜世堅被喊開除，小智沒人敢碰，這黨爛到根了」、「國民黨2024靠這些綠營側翼就躺著選了」。

新竹市長高虹安日前指控，新竹市前市長林智堅的12億新竹棒球場工程款中，讓人領走11億7000萬元，而王世堅9日也引用此數字，批評林智堅是「草包」，事後卻被發現有誤，實為9.5億元。面對民進黨新竹市黨部呼籲開除黨籍，王世堅直言「那就去辦」，而自己絕對不會抗辯。王世堅10日在台北市議會受訪，針對新竹市黨部喊話要開除他，王世堅回應，「那他們就去辦，那麼有效率，他們趕快去辦，我絕對不抗辯就對了！」

而被新竹市議員楊玲宜批評是「潛伏在民進黨的民眾黨側翼」，王世堅怒斥，「她沒資格講我什麼啦！」、「她要只監督我，可以啦、OK，我認了啦！」媒體追問有人說王世堅是「高虹安側翼」，王世堅強調，自己與高虹安從來不認識，只有在幾年前某個節目上見過一次，沒有任何交情；8年前民進黨與台北市前市長柯文哲合作選市長，他盡了非常大的力氣，但也是他第一個發現柯文哲的惡劣，「永遠的『柯黑』就是王世堅！」

PTT鄉民表示：「我大哥世堅真男人」、「新竹球場有問題，新竹議員沒問題嗎」、「快開除王世堅啊，我就笑DPP不敢zzz」、「所以開除王世堅就能挽回民心？」、「嘉瑜世堅被喊開除，小智沒人敢碰，這黨爛到根了」、「假學歷不開除吵著要開除講真話的」、「快點開除，我想看民進黨北部多久才拿回來」、「堅哥，中流砥柱，真男人」、「不敢開除啦，留這兩個就是要營造DPP是真民主，容許黨內有雜音的」。

還有人說「假學歷的五腥硬凹咖不開除，吵著開除王真的是笑死人」、「他又沒差，無黨搞不好票更多」、「我大堅哥越這樣講，他們越不敢動」、「柯P：要來了嗎」、「國民黨2024靠這些綠營側翼就躺著選了」、「怎麼可能炒了王世堅，笑死」、「幫小智寫論文，上課抄筆記那位？」、「國民黨好希望堅與魚被開除，2024躺著選」、「拿了快八成款項不能嘴？」、「不開除林智堅開除王世堅？」、「很DPP，先解決人，事情不解決」。