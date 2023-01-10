英國性感女星杜娃黎波（Dua Lipa）不僅是創作歌手，對時尚也很有見解，經常穿大膽、火辣和前衛的服裝亮相，獨特的魅力風靡全球。近日她和友人在五星級飯店聚餐，吸引大批媒體搶拍，意外捕捉到樓上的房客站在窗邊連結，45分鐘不斷變化姿勢，令人看得血脈賁張。

根據英媒《太陽報》報導，杜娃黎波7日晚上到倫敦5星級飯店Chiltern Firehouse與圈外好友吃飯，許多媒體接獲風聲後，趕到現場守株待兔，準備好好拍下杜娃黎波的美照，把飯店後門擠得水洩不通。

📸 | @DUALIPA leaving The Chiltern Firehouse in London last night (07/01) https://t.co/xn6L25NRFX pic.twitter.com/Wl9I77JFX3 — Dua Lipa Hungary (@dlipahungary) January 8, 2023

此時，有人發現門口正上方的窗戶，竟有一對沒穿衣服的男女正在辦事，房間內光線充足，儘管窗戶玻璃是直條紋的磨砂材質，還是遮不住春光，外面的人可輕易的看進去。目擊者表示，當時媒體忙著拍杜娃黎波，這對男女似乎沒發現，非常專注於當下，換了好幾種不同的姿勢，越來越多人聚集在飯店樓下。這對男女連結約45分鐘，直到結束都疑沒注意害羞畫面早已外洩。