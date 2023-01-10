許多人認為流水席場地可能不佳，但端上桌的食材往往相當大氣，還能帶回家許多伴手禮，是CP值高的宴客好選擇。營養師高紹庭表示，許多人認為流水席好吃有2個原因，一是「每個人都用自己的餐具夾菜」，口水中的澱粉酶把澱粉分解成葡萄糖，所以菜尾才會甜甜的；二是表演節目滿滿，不像餐廳面對面乾瞪眼吃飯。搞笑分析讓許多網友笑說，「害我不敢吃流水席了」。

高紹庭在臉書粉專「高紹庭 營養師」發文表示，為什麼流水席好吃？一是因為人情溫暖及過往尚未有公筷母匙的習慣，「每個人都用自己的餐具夾菜」，唾液中的唾液澱粉酶將澱粉逐漸分解成帶有甜味的葡萄糖，所以菜尾仔才會吃起來甜甜的；二則是流水席表演節目滿滿，不像喜宴餐廳大家面對面乾瞪眼吃飯。

高紹庭也提到「流水席」名稱的由來，因為如流水一樣人來就吃，酒、菜無限提供，對於過往的人來講金錢要足夠才能辦流水席，是個金錢財力的表現，所以成為許多有錢人家展現氣度的場合。

對此，許多網友紛紛笑說「口水！害我不敢吃流水席了～」、「所以很胎哥」、「想不到紹庭營養師那麼年輕也知道流水席、民國6-70年代喜筵、廟會最多這種流水席、尤其菜尾是最好吃的、比高級餐廳的料理還好吃」。