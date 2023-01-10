晚期心臟衰竭病人，時常會出現心律不整，需要透過藥物及植入式心內去顫器（ICD）治療，但隨著心臟衰竭惡化，可能出現心室頻脈風暴，若心律不整持續發生只能以去顫器反覆電擊，導致心臟功能持續衰退，40歲廖先生，32歲因心臟病植入式心內去顫器，但去年病況惡化，心律不整頻繁發作，就連逛夜市都不行，更曾在8分鐘內電擊10次，台大醫院為此合併心室輔助器及電燒，將兩種手術合併一起，成功治癒2位病患，創下亞洲首例。

喜愛爬山、打籃球的40歲廖先生因為擴大型心臟病，32歲那一年接受植入式心內去顫器治療，等待心臟移植的8年來，白天正常晚上心律不整，一顆心臟撲通亂跳，逛街也會突然暈倒，最高紀錄曾8分鐘之內就被電擊10次，他形容每一次電擊感受就像「被車子撞過」，根本無法忍受。

台大醫院外科部心臟血管外科醫師王植賢表示，心臟是維持生命的重要器官，心跳是由一些自發性的電生理訊號刺激心臟收縮，正常的節律是由竇房節觸發，經由房室結、希氏束傳導到心室肌肉上的浦金氏纖維，刺激心臟收縮，一旦傳導系統出問題時，就會產生各種不正常的心跳，即稱為心律不整。

王植賢說，台大醫院整合內、外科兩醫療團隊，針對心臟衰竭，且心律不整的兩種以上心臟疾病病患訂定新的醫療計畫，在外科植入心室輔助器的手術過程，同時由內科的心律不整團隊利用3D立體電生理定位電燒術，偵測心臟傳導電位訊號，定位出心律不整發作部位，使用電燒導管進行燒灼，將2手術合一，一次解決兩種複雜問題。

包括廖先生在內，台大醫院目前已成功治癒2位病患，病人目前門診追蹤，狀況穩定；台大醫院是台灣、同時也是全亞洲能同時執行這項技術的醫學中心。

喜愛爬山、打籃球的廖先生表示，去年8月手術之後，4個多月以來，完全沒有再發作過，可以重拾正常生活，不再睡到一半缺氧、吸不到氣，也可以像過去一樣開心逛夜市，不必擔心半路發作。

台大醫院心臟內科醫師賀立婷指出，兩項手術單獨進行已行之有年，但合併手術是第一次，最難的在時間壓力，醫師有壓縮時間的壓力，且可說是「只有這次」，因此壓力不小。台大醫院目前針對有兩種以上心臟疾病的高風險病人，如果需要植入輔助器又有心律不整狀況，就考慮建議進行該項手術。

王植賢表示，過去外科執行手術只要一兩個小時，合併手術就要六到七小時，許多複雜型心臟病患，等不到心臟可能就會喪命。目前透過裝置植入心室輔助器兩年存活率達到70％，5年存活率58％。