因應全球的氣候變遷與氣候政策趨勢，多個環團曾共同提出《氣候變遷行動法》修法草案，並在2020底共同召開記者會，環保署推出行政院版《氣候變遷因應法》，經過2年討論、協商，終於在今日完成修法，但環團認為，行政院永續會作為台灣氣候治理的統籌機關，這和過去民間長期呼籲，要以「氣候會報」模式，進行橫向溝通與預算分配的邏輯不同，今天僅在附帶決議中，亡羊補牢的要求行政院檢討受人詬病的永續會運作，甚為可惜。

環團表示，本次修法未能明定化石燃料補貼改革此國際氣候政策的基本要素，但針對此WTO、G20、APEC等國際多邊組織均關注的議題，化石燃料補貼於GDP占比偏高的台灣無法再拖延，行政部門仍應提出整體化石燃料補貼改革規劃，納入部門行動方案之中；碳費政策雖然新增費率審議會，但詳細費率與用途均須由相關子法訂定，且目前仍缺乏實質的費率有效性原則，是本次修法中一大遺珠。

環團說，要達到淨零，無法僅靠綠色金融，得需要完整的綠色財稅政策，本法審議期間，財政部堅拒承擔綠色財稅職責，讓綠色稅制、「碳費先行，銜接碳稅」等期程的責任，完全消失在氣候法制，悖離國際碳稅趨勢，而各政黨總統與立委候選人，亦須將碳稅納入政見，方可確保臺灣碳定價制度的完整性。

環團提及，此次修法未納入氣候公民訴訟條款，雖然跨黨派立委都有提出相關修法草案，但最終僅有在野黨的立委修法草案進入表決，慘遭執政黨立委否決，從環保署、行政院、司法院歷次對氣候公民訴訟條款入法的發言，始終抱著避免行政機關成為被告的心態修法，不願意開啟法院大門並讓人民在面對違法政策時，透過訴訟向法院救濟，修法怠惰將使台灣在面對氣候危機時，沒有充分的行政監督手段，更可能造成人民權利損害時的訴訟權保障不足，令人深深懷疑執政黨對2050淨零排放的決心。

環團指出，《2050淨零排放路徑十二項關鍵戰略》許多戰略的細節，包含短中期目標、預算分配、效益評估與公民參與機制尚不完備，主責部會應搭配公民參與規劃預算與強化公民參與機制，尤其是此次未召開社會溝通會議，卻橫跨多面向、扮演多項政策重要推動角色，由金管會主責的綠色金融戰略，或是在法條中被嚴重邊緣化、卻擔負重大責任，由農委會主責的自然碳匯戰略，才有望以淨零戰略補上法規的不足。