有「管爺」之稱的管中閔7日從台大校長一職卸任，並將棒子交給工學院長陳文章，在交接儀式上還不忘強調，「期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園」，外界盛讚他堅持學術精神。台北市前議員羅智強今（10）日在臉書發文，以「有風骨」3字力讚管中閔，並細數管怎麼不畏綠營壓迫勇於面對卡管案、論文門，臨走前的灑脫更是狠狠打臉現任閣揆蘇貞昌，該文貼出還不到3小時，按讚數就突破8千。

羅智強提到，管中閔在卸任台大校長的交接典禮上說，「有台大校長這『最珍貴的職位』已再無所求，卸任後將不再成為公眾人物，對於未來，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。」

羅智強回憶2018年1月，管中閔剛當選台大校長，民進黨以各種莫須有的罪名強力卡管，而當時的行政院長賴清德寧願折損3位教育部長，也要讓台大565天沒有校長，但管中閔為學術自由與大學自治堅持到底不放棄，「他強由他強、他橫任他橫」，這件事一直到2018年九合一選舉、民進黨大敗後才落幕，卡管時間總計長達354天。他也嘲諷，執意卡管的賴清德，在2019年總統提名黨內初選中，最終也嚐到被卡的滋味。

對於林智堅論文抄襲案，羅智強表示，當時身為校長的管中閔對論文案沒有含糊以對，並不畏壓力支持台大社科院依法審查，在林智堅被判抄襲撤銷碩士學位時，管中閔更強調，「沒有學術倫理與誠信就沒有學術名譽，台大會努力堅守誠信，追求真理。」他指出，反觀總統蔡英文當時要全體黨公職團結相挺林智堅，結果再次選擇「與台大對幹」的民進黨，在2022九合一大選又遭逢大敗。

羅智強稱，管中閔因卡管延宕一年，在考量自身年齡後選擇不連任台大校長，未來要做個無校可管的「管長」，但從管中閔引用陶淵明的《歸去來兮辭》「寓形宇內復幾時，曷不委心任去留？」就可以看出「他描述自己欲進則進，欲止則止的心境」，且一路走來，管中閔無論是當政務官或校長，總是堅持正義，堅定理念，且不向強權低頭，不為權位屈膝，氣節風骨、豁達灑脫。

羅智強最後盛讚，「看看當初卡管中閔的賴清德，現在正汲汲營營於黨主席與總統大位；還有一個蘇貞昌沉迷宦海、霸佔閣揆，當前也只有管中閔讓我們看到，什麼叫格調。」