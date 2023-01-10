前副總統呂秀蓮今接受媒體主人黃光芹專訪時，談到民進黨近期提出的「和平保台」表示，這是賴清德第一個提出，並認為，這個轉向是對的；她也不以為然說，之前她辦和平保台灣遊行，被扣紅帽子，那些人才是中共的同路人，隨便扣人家紅帽子，就是在助長中共威勢，那些不分青紅皂白，拿了薪水，就是「綠鬥兵」。

此外，對於現在談論的有無「疑美派」；呂秀蓮說，這幾年美國全力挺台，但是也有不愉快經驗，也不要天真信賴美國，台灣的困難是夾在兩強間，都想把台灣當戰場，所以要巧妙脫身，蔡總統主政，說好是美國重視台灣，但是美國也完全受制中國大陸，拜習第一次見面，台灣沒有人參加，卻確定台灣是美中共管。

她說，再來美國的報導顯示，拜登不只不支持台灣獨立，也不支持一中原則、一中一台等等，這事情是關台灣主權拜登事後也對台灣有所隱瞞，她有向外交部反應，要請白宮給台灣一個合理解釋，後來不了了之，「外交部跟總統府，只要美國做一件事，就感恩稱謝，除了感激涕零以外，都沒有其他的意見，我們不是要懷疑美國，而是希望在美中對抗下仍捍衛主權，蔡英文提四大堅持，但按照現在的趨勢來說哪能夠維持下去？」

呂秀蓮也說，今年習近平元旦談話，第一次未提及統一、兩岸一家親以及批評台獨等內容，只說希望兩岸可以相向而行，讓中華民族偉大，「所以我主張一個中華，讓兩岸有良性互動，賴清德由抗中保台轉向和平保台是對的」。

她強調「戰爭發生不會有贏家」，更以德國前總理梅克爾卸任後專訪提到與俄羅斯總統普丁談判63次為例，「本來普丁是連讓烏克蘭加入歐盟都不同意，是梅克爾和他多次會談後，才說申請加入歐盟可以，但申請加入北約不行。」「因為烏克蘭就在俄國家門口，北約想對付俄國，所以梅克爾見完普丁，也有跟澤倫斯基談，但澤倫斯基認為美國支持烏克蘭加入，所以後來選擇相信美國。」

呂秀蓮解釋，現在破壞和平的人，就是掌有決定權的人，人民應該要有監督機制，不是任何一人可以決定要戰爭還是和平，在台灣握有這個權力的人要被嚴厲監督。

呂秀蓮提到，自己預計在農曆過年後召開民間國是會議，邀請新上任與剛卸任的縣市首長一起參加，討論事項包括兩岸關係等，希望能形成超越政黨的台灣新共識。

呂秀蓮也向下一任總統喊話，總統是台灣人民投票出來的，希望總統把國家帶往和平，「下一任總統決定2024年我們還能不能繼續當台灣人，領導人不要一天到晚開口閉口罵人，藍綠不要再互相對立，大家都是同一條船上的乘客」。