為便利退休公務人員運用，銓敘部今天宣布，自98年實施至今已超過14餘年的實體公務人員退休證，將從今年1月16日起，改為新式數位退休證。當天以後退休生效的公務人員可登入MyData網站查詢並下載，之前退休生效者則採申請辦理，如不換發新式數位退休證，原有實體證仍然可以繼續使用。

銓敘部表示，新式數位退休（職）證是介接行政院人事行政總處公務人員個人資料服務網（MyData）製發，退休及退職公務人員和政務人員，可以電腦、手機或其他行動裝置以電子憑證等多元方式，登入該網站並經驗證身分後，下載數位證或自行列印紙本留存。

銓敘部指出，新式數位退休（職）證上除有銓敘部部徽浮水印，並提供QR Code作為驗證，如有驗證真偽及其內容正確性需求時，只需以手機、平板電腦或其他行動裝置掃描QR Code，即可檢驗數位證的有效性，相當便利。

新式數位退休證相關措施，銓敘部今日已通函下達給各人事機構，自112年1月16日以後退休（職）生效的公（政）務人員採隨案辦理，已經審定案件，自該日起，新審定案件，自審定函發文日起第3天後，即可登入MyData網站查詢並下載。

至於112年1月15日以前退休及退職生效的公務和政務人員，銓敘部表示，可採申請辦理，視個人需求由本人或經由服務機關向銓敘部提出申請後，以相同方式下載。原已持實體證者，如不換發新式數位證，原有實體證仍然可以繼續使用。