職場上要懂得與人打交道，做事才會比較順利，若總是到處得罪人，遇到困難時恐怕會求助無門。《搜狐網》近日分享3個善於與人打交道的星座，他們待人處事很圓滑，因此受到別人喜歡，可說是社交達人。

1、雙魚座

雙魚座外表看似很好騙，但他們其實比任何人都精明，知道自己想要什麼，而且處事懂分寸，個性相當溫和，和別人相處時不會咄咄逼人，身邊朋友遇到困難，雙魚座也會盡力幫忙或開導，情商非常高，不僅如此，他們懂得察言觀色，總是能很快聽出別人的言外之意，又特別會聊天，在社交圈裡很受歡迎。

2、雙子座

雙子座個性善良，總是給人溫暖的感覺，做事有條不紊，非常受到異性的喜愛，不僅如此，為人處事很圓滑，也很會觀察周遭的人事物，因此無論走到哪都很受歡迎，在社交方面很少失敗，事業上他們很有幹勁，善於交際又懂變通，或許智商並非最高，但情商非常高，與人聊天時不時就誇讚對方的好。

3、水瓶座

水瓶座內心敏感，懂得察言觀色，無論到了什麼環境，他們都會先觀察周遭的人事物，遇到不利自己的局勢時，還會善用觀察來扭轉情勢，為人處世非常圓滑，屬於見人說人話見鬼說鬼話的類型，不過他們做事時，還是會保有原則和底線，當別人遇到尷尬的狀況，水瓶座也會利用幽默幫忙化解，頗受大家喜歡。