前副總統呂秀蓮今接受媒體主人黃光芹專訪時，被問到「還稅於民」政策表示，點燃這個戰火的就是小英的金童玉女，「我不願意講是誰」，因為這金童玉女立法委員，立委都喜歡信口開河，開這個第一槍的，就是小英的金童玉女，一直吵，但事後證明，監督財政紀律是外行。

對於兵役延長；呂秀蓮認為，「一年根本不夠」；一年訓練扣掉放假日，就把它當成人格養成過程，洪仲丘事件後，大家也不會再認為軍中有什麼不人道的事情。

她也提到，「這兩天美國兵推不是要嚇我們，證明戰爭是沒有贏家」。