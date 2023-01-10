桃園龍潭區三坑抽水站管線爆裂大停水，導致33萬戶大停水，藍營市議員臉書爆料，說是綠營議員杯葛，前市長鄭文燦才遲遲不同意此案。對此台水今出面澄清，當地過去一席綠營議員也沒有，此說法與事實不符，台水辦說明會市府都有協助。至於停水對民眾權益影響，公司會趕在過年前提出賠償方案。

台水指出，於龍潭三坑設置中繼加壓站，主要是希望以分段加壓操作方式，降低原水導水管的管壓，同時增設蓄水池，以提高供水穩定性。2021年完成購地後，2022年舉辦三場說明會。因龍潭在地議員及民眾持不同意見，持續溝通中。

台水副總穆岳均強調，一向跟桃園市政府配合良好，沒有前任怎樣、後任怎樣，或誰重視誰比較不重視的問題。對於市議員黃敬平臉書上提到有綠營議員反對，他澄清跟事實完全不一樣。該地方一直到這屆新上任才有綠營議員，先前民進黨議員一席都沒有，台水開這麼多協商會，並沒有綠營議員抗爭這件事。

穆岳均表示，目前加壓站爭議地方在於地點，以及民眾希望能減少噪音、綠美化等。但因加壓站要送水到平鎮淨水廠，得考慮水頭地點，所以目前找的地點是最洽當，現在跟民意代表想法已越來越趨近，很快實體工程會有進度。

至於33萬戶大停水，穆岳均說，今天已跟當地受災民眾協商看怎樣賠償，過年前會完成方案。