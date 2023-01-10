南韓過去曾發生「N號房」事件，在資訊發達下，網路成為性侵害、性剝削場域。立法院今天三讀通過《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防治條例》部分條文修正，網路平台提供者發現或被通知有性侵害犯罪影像等資料，應先限制瀏覽或移除相關網頁資料並報警，相關資料也應保留嫌疑人個資及網路使用資料至少180天供司法警察機關調查。

為避免發生性犯罪影像或資料在網路上流傳，三讀條文明定網際網路平台提供者、應用服務提供者及網際網路接取服務提供者，發現或透過網路內容防護機構、主管機關或其他機關，知有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關之網頁資料，並通知警察機關。並保留相關犯罪證據180日，供司法及警察機關調查。

平台業者於技術可行下，應依主管機關比對，移除、下架被害人之性影像。網路平台無正當理由不願配合者，可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，限期未改善得按次處罰。

對於引誘、利用使兒少為性交或猥褻之行為以供人觀覽者，修法加重其刑，從1年以上7年以下有期徒刑，加重至處3年以上10年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。另以強暴、脅迫等違反本人意願之方法，使兒少為性交或猥褻之行為以供人觀覽者，處7年以上有期徒刑之重罪，得併科500萬以下罰金。

為防治跨國性侵害犯罪，中央目的事業主管機關必要時，得依法律、條約、協定或協議，提供加害人之個人資料。加害人應接受司法警察機關對其照相、採取指紋及DNA採樣，不得拒絕。性侵害犯罪經緩起訴處分確定者，其接受身心治療、輔導或教育期間，應定期向警察機關辦理身分、就學、工作、車籍之異動或其他相關資料之登記、報到。

三讀條文亦明定縣市主管機關應整合跨局處資源，設立性侵害防治中心，推動性侵害防治業務，並得與家庭暴力防治中心合併設立。為鼓勵醫療機構積極協助被害人伸張司法正義，地方政府得核發被害人申請之驗傷與採證費用補助。

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