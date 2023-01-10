俄烏戰爭僵持近1年，西方對俄羅斯的制裁不斷升級，近日美國智庫發布報告，167名接受調查的專家中，有近半預期俄羅斯將在2033年分裂或成為「失敗的國家」，其中有40%認為俄羅斯將爆發革命或內戰。

美國華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）在報告指出，46%的專家預估俄羅斯會在2033年解體或變成一個「失敗的國家」，有21%篤定俄羅斯在未來10年內淪為「失敗的國家」，比對阿富汗的預期高出兩倍。

報告提到，40%的專家認為俄羅斯會在2033年爆發革命、內戰、政權解體或其他原因而分裂，裡面又以歐洲專家占比最多。

此外，14%的專家悲觀認為，俄羅斯很有可能在未來十年內動用核武器。而在認為俄羅斯10年內會解體的專家中，有10%的專家樂觀表示，俄羅斯是當前獨裁政權中，最有可能實現民主的國家。

商業內幕報導，俄羅斯經濟在制裁後每況愈下，去年12月歐盟宣布俄油禁令及價格上限生效，限制俄油出口價格在60美元／桶的價格。俄羅斯央行示警，歐盟新出台的措施將是「新一波的經濟衝擊」，可能將打擊未來幾個月的經濟活動。

專家表示，雖然俄羅擴大與「友好」國家的合作以緩解制裁的衝擊，但西方的孤立仍將對其經濟帶來災難性後果。此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托藤柏格（Jens Stoltenberg）在《金融時報》撰文指出，「普丁對烏克蘭發動戰爭的決定，將使俄羅斯更加的貧窮和孤立」。