南投燈會元月14日至2月5日登場，粉紅兔兔與P助代言，南投縣長許淑華將不定時發送紀念紅包。（楊靜茹攝）

南投燈會14日將在南投會展中心登場，縣府10日舉行宣傳記者會，南投縣長許淑華與南投縣議員林儒暘、林婷立等人為主燈「彩兔賜福」揭幕，兔年小提燈也曝光，「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔與P助人偶現身代言，宣布今年除了無人機秀，還有7公尺高粉紅兔兔副燈等特色燈區，並結合智慧導覽與數位集章，打造全台最萌燈會。

國際花燈大師黃文全打造15公尺高主燈「彩兔賜福」、7公尺高副燈「粉紅兔兔招財進寶」。（楊靜茹攝）

2023南投燈會將於元月14日至2月5日在南投會展中心登場，今年以「絢。光織潮」為主題，國際花燈大師黃文全打造15公尺高主燈「彩兔賜福」、7公尺高副燈「粉紅兔兔招財進寶」，還規畫4大主題區、13個特色燈區。14日由「南台灣交響樂團」演奏經典動畫宮崎駿組曲，磅礴開幕，新春期間日日都有精彩表演，如藝人翁立友、動力火車、火舞團等，及交響水舞、無人機、煙火聯演。

許淑華說，去年卡娜赫拉的小動物無人機表演廣受歡迎，作者本人也非常開心，今年除了粉紅兔兔與南投物產或南投慶典的無人機展演，也增設粉紅兔兔主題燈區，讓喜愛萌物的朋友驚喜連連，並貼心導入全燈區LINE智慧導覽，根據遊客所在地推播展區導覽資訊，還能參加數位集章活動，走在偌大的燈會不怕迷路，讓「賞燈」變成一場趣味遊戲。

南投縣長許淑華與南投縣議員林儒暘、林婷立等來賓為南投燈會主燈「彩兔賜福」揭幕。（楊靜茹攝）

觀光處長陳志賢表示，燈會開幕後，民眾能領取限量版兔年小提燈，幸運的民眾更有可能領到縣長發送的紀念紅包或紀念幣，「兔年收到南投燈會與卡娜赫拉聯名發行的雷雕紀念幣，別具紀念價值」，參加數位集章活動，就能兌換粉紅兔兔筆記本或貼紙。

粉紅兔兔與P助代言南投燈會，縣長許淑華將不定時發送兔年小提燈、紀念紅包等萌物。（楊靜茹攝）

觀光處指出，南投燈會整合了傳統藝術與創新科技，遊客白天可逛花海、體驗SUP、蒐集12隻粉紅兔兔巨大氣球偶，晚間則賞花燈、遊玩互動燈區、逛逛年貨大街、欣賞交響水舞，還有在地團隊、知名團隊、重磅歌手輪番演出，讓民眾從白天玩到夜晚，感受最浪漫、最萌的新春燈會。