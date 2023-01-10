華航集團（2610）2022年12月合併營收141.76億元，月增15.62％、年減16.21％，居當年單月次高，主要受惠旅運需求、返台過年人潮增加，客運收入月增60.61％、年增941.77％，創疫情以來最佳；累計全年總營收1,507.21億元，年增8.55％。

華航12月客運收入61.36億元，較2023年同期增加55.47億元。華航表示，迎解封商機，12月客運收入較前一年同期增加9倍，創疫情以來最佳，大洋洲地區增班策略奏效，包含雪梨、布里斯本及墨爾本等航線增班，滿足因耶誕節連假增加的旅客人次，相較前月為成長幅度最多的區域；另東南亞各線持續增班也挹注客運營收。

因應過年旅運需求，華航第一季再增班逾三成，春節連假平均訂位率逾八成，新開航點宿霧、峴港、清邁，及獨家航線帛琉的詢問度高，並新增復飛日本高松、廣島。華航持續掌握市場動態，穩健增加全線班次，開拓新航點增加產品競爭力，看好客運市場成長。

華航12月貨運收入72.29億元，月減5.33％，受到通膨升息、高能源成本及地緣政治風險等多重因素影響，全球經濟成長放緩，致使整體貨運收入減少。

華航指出，全球經濟成長趨緩，在高通膨、高能源成本、地緣政治風險等因素疊加下，抑制民生消費需求；面對全球貨量不穩之際，華航12月貨運成績仍高於疫情前水平，除掌握半導體機台及零件等重點貨源，也持續穩固航班收入，配合生鮮旺季載運藍莓、櫻桃、龍蝦等輸往全球。

華航將持續運用現有機隊妥善規劃，彈性調度運能，順應市場行情機動制定銷售策略，提升整體貨運營收。