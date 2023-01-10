受「大氣河流」（atmospheric river）及「炸彈氣旋」的共伴效應影響，美國加州上周開始降下暴雨，昨（9）日加州政府警告，90%居民面臨洪水警戒，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的蒙特斯托（Montecito）也緊急發布撤離令，名主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也在大雨中搏命拍攝住家旁河川暴漲的畫面。

加州暴雨已造成14人死亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，受暴雨及狂風夾擊，美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）昨日警告，90%、超過3400萬加州人口面臨洪水警戒（flood watch），部分加州沿岸的中部地區每小時降雨量達1至1.25英吋（約2.54公分至3.17公分），引發嚴重洪災、土石流，土石甚至阻斷道路。舊金山以南至洛杉磯以北區域每小時降雨量達3至6英吋（約7至15公分），暴雨及洪災至今已釀成14人死亡。

舊金山地方電視台KGO-TV報導，加州聖克魯斯郡（Santa Cruz）人口僅約4000人的費爾頓（Felton）已泡在水裡，是災情最重的地區，畫面顯示所有房屋浸泡在土黃色的混濁泥水中，完全看不見道路。

加州暴雨造成費爾頓（Felton）泡在水裡。

費爾頓以南、洛杉磯以北的聖巴巴拉郡（Santa Barbara）也已在周一要求濱海富人區蒙特斯托的所有住戶「即刻撤離」，當地政府聲明指出，不願撤離的民眾要準備好自立自強多日，因為道路中斷、洪水或土石流可能導致居民屆時無法撤離，救難人員可能也無法到達現場。

加州降下暴雨釀致命洪災，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的加州蒙特斯托（Montecito）緊急撤離區民。圖為當地街道淹水。（圖／路透社）

蒙特斯托住了許多名人，包括哈利王子與梅根一家四口、美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、好萊塢男星羅伯洛（Rob Lowe）等人。

加州降下暴雨釀致命洪災，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的加州蒙特斯托（Montecito）緊急撤離區民。圖為當地溪水暴漲。（圖／路透社）

目前尚不清楚哈利、梅根及孩子們現在是否就待在蒙特斯托住家中。

艾倫狄珍妮絲周一下午在推特發布一段住家旁溪水暴漲的影片，畫面中她就站在岸邊拍攝滾滾洪流，她說這條小溪從來沒這麼湍急過，現在居然暴漲到9英尺（約2.7公尺）高，讓她感慨：「我們必須善待大自然，因為大自然對我們不滿了。」

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023

艾倫狄珍妮說因為住家在地勢較高的區域，因此獲准不用撤離，就地避難就好。她公布影片後，不少網友紛紛留言要她注意安全。