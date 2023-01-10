受「大氣河流」（atmospheric river）及「炸彈氣旋」的共伴效應影響，美國加州上周開始降下暴雨，昨（9）日加州政府警告，90%居民面臨洪水警戒，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的蒙特斯托（Montecito）也緊急發布撤離令，名主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也在大雨中搏命拍攝住家旁河川暴漲的畫面。

加州暴雨已造成14人死亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，受暴雨及狂風夾擊，美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）昨日警告，90%、超過3400萬加州人口面臨洪水警戒（flood watch），部分加州沿岸的中部地區每小時降雨量達1至1.25英吋（約2.54公分至3.17公分），引發嚴重洪災、土石流，土石甚至阻斷道路。舊金山以南至洛杉磯以北區域每小時降雨量達3至6英吋（約7至15公分），暴雨及洪災至今已釀成14人死亡。

舊金山地方電視台KGO-TV報導，加州聖克魯斯郡（Santa Cruz）人口僅約4000人的費爾頓（Felton）已泡在水裡，是災情最重的地區，畫面顯示所有房屋浸泡在土黃色的混濁泥水中，完全看不見道路。

加州暴雨造成費爾頓（Felton）泡在水裡。

費爾頓以南、洛杉磯以北的聖巴巴拉郡（Santa Barbara）也已在周一要求濱海富人區蒙特斯托的所有住戶「即刻撤離」，當地政府聲明指出，不願撤離的民眾要準備好自立自強多日，因為道路中斷、洪水或土石流可能導致居民屆時無法撤離，救難人員可能也無法到達現場。

加州降下暴雨釀致命洪災，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的加州蒙特斯托（Montecito）緊急撤離區民。圖為當地街道淹水。（圖／路透社）
加州降下暴雨釀致命洪災，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的加州蒙特斯托（Montecito）緊急撤離區民。圖為當地街道淹水。（圖／路透社）

蒙特斯托住了許多名人，包括哈利王子與梅根一家四口、美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、好萊塢男星羅伯洛（Rob Lowe）等人。

加州降下暴雨釀致命洪災，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的加州蒙特斯托（Montecito）緊急撤離區民。圖為當地溪水暴漲。（圖／路透社）
加州降下暴雨釀致命洪災，英國哈利王子及妻子梅根等名人居住的加州蒙特斯托（Montecito）緊急撤離區民。圖為當地溪水暴漲。（圖／路透社）

目前尚不清楚哈利、梅根及孩子們現在是否就待在蒙特斯托住家中。

艾倫狄珍妮絲周一下午在推特發布一段住家旁溪水暴漲的影片，畫面中她就站在岸邊拍攝滾滾洪流，她說這條小溪從來沒這麼湍急過，現在居然暴漲到9英尺（約2.7公尺）高，讓她感慨：「我們必須善待大自然，因為大自然對我們不滿了。」

艾倫狄珍妮說因為住家在地勢較高的區域，因此獲准不用撤離，就地避難就好。她公布影片後，不少網友紛紛留言要她注意安全。

文章來源：90% of Californians are under flood watches as another storm threatens mudslides, power outages and deadly inundation
文章來源：California storm: Montecito residents told to flee deadly downpour
文章來源：Harry and Meghan among celebrities affected by Montecito evacuation order
文章來源：San Lorenzo River causes flooding in Santa Cruz mountains following major storm
美世紀風暴不只凍死人 他們竟因1尋常舉動斷魂
影》美炸彈氣旋恐怖冰封！「明天過後」末日景象曝光
哈利怒揭有人「與魔鬼共枕」 外洩王室秘辛真凶是她

#美國 #加州 #暴雨 #淹水 #洪災